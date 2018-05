Consiglio comunale: approvato il rendiconto 2017. Possibile la riapertura del chiostro "Frisco"

Il sindaco comunica al Consiglio le nomine nelle aziende partecipate del Comune. Nel c.d.a. di Publiacqua siederà Riccardo Pieroni, a Toscana Energia Sonia Pira, negli Istituti Raggruppati sono stati designati Filippo Corsini, Luca Gori, Isabella Mati, Ginevra Simoni, Giuliano Livi.

Per l’organismo direttivo del Centro italiano di Studi di storia e d’arte è stato designato Niccolò Mochi ed è stata riconfermata Giovanna Frosini, che svolgerà le funzioni di presidente.



Il rendiconto 2017 è stato illustrato dall'assessore al bilancio Margherita Semplici che ha sottolineato come il documento contabile si chiuda con 1.929.000 euro di avanzo disponibile, oltre ad un avanzo destinato agli investimenti di circa 1.555.000 euro.

L'assessore osserva inoltre come, nonostante l'avanzo, il bilancio continui a presentare elementi problematici quali lo squilibrio strutturale tra entrate e spese correnti e un alto tasso di rigidità della spesa corrente, conseguenza anche del rilevante indebitamento (ancora oltre 85 milioni di euro al 31/12/2017).

Alcuni consiglieri di maggioranza si dichiarano soddisfatti del risultato, mentre il consigliere Pagliai chiede che i proventi delle contravvenzioni al codice della strada siano destinati al risanamento delle strade comunali.

Al termine della discussione il provvedimento è stato approvato con 20 voti favorevoli e 9 astenuti (gruppo PD, Maglione del Movimento 5Stelle, Nuti del gruppo Pistoia Spirito libero e Bonacchi del gruppo Pistoia Città di tutti.)



L’assessore Semplici illustra quindi la procedura di nomina dei revisori dei conti per il triennio 2018-2021, selezionati dalla Prefettura tramite estrazione con un algoritmo da un elenco ministeriale. I revisori sono Davide D’Orazio (già presente nel precedente triennio), Massimiliano Brogi, Anna Paris. Il presidente per legge è colui che ha avuto il maggior numero di incarichi negli enti pubblici e quindi Massimiliano Brogi. Il consiglio comunale delibera anche il compenso per tali figure istituzionali nella misura di base prevista per la classe demografica in cui si colloca il Comune secondo l’apposita tabella ministeriale.

La nomina dei revisori dei conti per il triennio 2018-2021 è stata approvata all’unanimità.



Per quanto concerne la vicenda del chiosco denominato “Frisco”, posto in piazza San Francesco, gli uffici comunali hanno ricostruito come fin dal lontano 1905 esistesse un diritto di superficie inerente al chiosco e come, grazie alla regolarità e continuità delle trascrizioni, possa essere riconosciuto dal Comune al titolare fino all’aprile 2041.

Il consiglio comunale – afferma l’assessore Semplici – è chiamato a pronunciarsi sulla stipula di un atto transattivo fra il Comune e il titolare con il riconoscimento del diritto di superficie. Detto atto sarà trascritto al fine di garantire l’opponibilità ai terzi dei diritto medesimo.



La consigliera Nuti ricorda come l'attività economica fosse stata chiusa nel 2017 acausa di vari elementi in contrasto con il regolamento comunale e che quindi il riconoscimento del diritto di superficie al titolare non aggiunge nulla ai fini del ripristino dell'attività.

Il provvedimento viene approvato con 19 voti favorevoli e sei astenuti (il gruppo Pd e la consigliera Nuti del gruppo Pistoia Spirito libero).