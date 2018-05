La Notte Bianca arriva in città sabato 19 maggio: musica, musei gratis e negozi aperti da pomeriggio a tarda notte

"Le Luci della Città" - il titolo della manifestazione - sarà un evento che si caratterizzerà come un percorso d'arte contemporanea che si commistiona e si realizza con lo shopping. Si tratta della prima esperienza per la nostra città, che parte con l’obiettivo di crescere nel tempo e diventare il momento di lancio vero e proprio della stagione estiva, preludio ai giovedì di apertura serali di Giugno e Luglio.

Il format prevede una città in festa divisa in aree come una scacchiera di proposte e divertimento, dalla danza più classica a quella di improvvisazione contemporanea, dagli artisti di strada ai giochi per bambini, dalla musica tribale al rock, fino ad arrivare alle esposizioni e dj set.

Un percorso creativo, statico ed itinerante, dove artisti poliedrici, locali e non, intratterranno il pubblico in una giornata intera di divertimenti e spettacoli divisi per orari e per location.



Sabato 19 Maggio ci sarà anche Notte dei Musei dove Pistoia farà la sua nel quadro regionale.

Dalle 21.30 alle 23.30, apertura serale straordinaria e ingresso gratuito ai Musei Civici di Pistoia (Museo Civico di arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e alla mostra Asinara di Marco Delogu in Palazzo Fabroni.

Inoltre, sempre in Palazzo Comunale alle 21 nella sala Maggiore, Grilli cantanti per il Meyer, coro di voci bianche diretto da Lucia Innocenti Caramelli, al pianoforte Daniele Biagini.





Questo il programma di attività della giornata.







Via Buozzi/Via Cino - Dance Stage - Dalle 16 alle 20





L'area della danza e del ballo. Dalla danza per i più piccoli, al ballo latino americano, dalla danza contemporanea di improvvisazione alla Zumba Fitness e Yoga Flex. I protagonisti saranno Danzarmonia, scuola di danza classica e contemporanea per piccoli e grandi, giocodanza, breakdance, hip hop e acrobatica, Latin project, scuola di ballo latino americano, cha cha cha, samba, rumba, paso doble e Jive, Improvvisi, gruppo di ricerca e di improvvisazione di danza contemporanea che si occupa della produzione e creazioni sperimentali con la collaborazione di musicisti e artisti e Monica Vinattieri maestra di Zumba Fitness e Yoga Flex.







Via Roma/Via Cavour - Kids Stage - Dalle 16.30 alle 19.30





L'area dell'intrattenimento per i bambini a cura di Associazione Dodò.

Alle 16.30 "Una Favola di Merenda" su i gradini delle Poste, i bambini potranno fare uno spuntino in compagnia di una racconta favole (Spuntino a cura di Vitium).

A seguire teatro interattivo, spettacolo, personaggi dei cartoon e animatrici a cura di Associazione Dodò.







Via Atto Vannucci/ Curtatone e Montanara / Via Porta al Borgo - Street Stage - Dalle 16.30 alle 19.30





Tre vie per un tripudio dell'arte da strada, dalla musica tribale alla taranta, dall'acrobazia alle maschere giganti itineranti, dalle percussioni alle magie con le bolle. I protagonisti saranno: Gruppo Folkloristico I Giganti, tradizione calabra, Pistoia Drummers, un gruppo variegato di amici batteristi pistoiesi nato nel 2016 che hanno in comune la grande passione per la batteria, Bloco Bandito, 15 elementi per un repertorio ispirato alla tradizione afrobrasiliana, espressione musicale diretta e tribale, volta a raggiungere lo spirito dell’ascoltatore e all’allegria più spontanea e naturale propria dell’essere umano, Groove Family Band, una grande famiglia, composta da 13 elementi capace di far divertire e appassionare attraverso il Jazz, Funk, Soul e tante emozioni, Finis Terrae, un viaggio sonoro nella musica tradizionale delle terre che si affacciano sul Mediterraneo, dalla Grecia al Medioriente, Spagna, sud Italia, Francia, Irene, ex ginnasta che ha intrapreso magistralmente l'arte circense, esibendosi in numeri di acrobatica aerea. Le sue doti ginniche fanno si che la sua performance sia estremamente affascinante e perfetta e Mia, la Maga delle Bolle, bolle uniche grandi e piccole invaderanno le strade per lo stupore ed il divertimento di grandi e piccini. Un'area itinerante che stupirà per colori, magia e performance.







Via Carratica - Expo Stage - Dalle 19.30 alle 24





L'area Expo sarà una piccola fiera espositiva, dove a farla da padrone sarà Esposizione di Vespe e 500 con la presenza del Coordinamento di Pistoia del Fiat 500 Club Italia e mercatino di oggettistica.







Piazza della Sala / Piazzetta degli Ortaggi - Dalle 21 alle 24





Concerto dei Killer Queen - Offical Italian Qeen Performers, tribute della band che ha fatto la storia del rock nel mondo. Sulle note di We Will Rock You, infiammeranno il cuore pulsante della città di Pistoia, La Sala.







Piazza del Duomo - Dalle 24 alle 03





Piazza del Duomo si trasformerà è una vera e propria discoteca con un djset che animerà il pubblico e farà rivivere gli anni d'oro di molte generazioni.

Presto il nome del protagonista che porterà a conclusione questa splendida giornata di festa della città di Pistoia.



Negozi Aperti in tutto il centro fino alle 24.

Per maggiori info: Seguite l'evento su Fb.

La Notte Bianca è organizzata dal CCN di Pistoia con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la de La Sala e grazie al sostegno di Camera di Commercio di Pistoia, Regione Toscana, MokaJenne, NuovaComauto, Conad, Sapori & Dintorni e Vodafone Viale Adua.