Al via la rassegna “Il Moderno dei Piccoli”

Al via al Teatro Moderno di Agliana “Il Moderno dei Piccoli”, mini-rassegna di quattro spettacoli di teatro, danza e magia dedicati a bambini e famiglie.

Gli appuntamenti (prezzi: 10 euro adulti, 5 euro bambini e ragazzi under-12) si svolgeranno durante il mese di maggio in date festive, a partire da martedì 1 maggio, per poi proseguire nelle successive tre domeniche del 6, 13 e 20 maggio (inizio di tutti gli spettacoli ore 16,30). Nei giorni successivi per alcuni spettacoli sono previste repliche mattutine per i bambini e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Agliana, a testimonianza di uno stretto legame fra teatro, scuola e territorio che questa rassegna vuole sostanziare.

“Il Moderno dei Piccoli” è stata resa possibile grazie all'impegno dell'Associazione culturale “Il Moderno”, al patrocinio del Comune di Agliana e al contributo della Fondazione Banca Alta Toscana, da sempre impegnata nel sostegno a iniziative di carattere sociale e culturale con ricaduta sul territorio locale.

“Con questa rassegna – spiegano Carlo Coda e Massimo Talone, direttori artistici del Moderno – da un lato si rafforza l'attenzione del Moderno verso il pubblico dei giovanissimi, a cui quest'anno viene dedicato un intero mese di eventi teatrali, dall'altro si consolida il percorso di collaborazione fra il teatro e le scuole aglianesi, grazie al coinvolgimento attivo di numerose classi della direzione didattica di Agliana. Dopo le commedie brillanti, il teatro d'innovazione e gli spettacoli di prosa, ci è sembrato opportuno e necessario concludere la stagione con una rassegna leggera e divertente, pensata su misura per gli alunni della scuola elementare e media e per le famiglie con bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni”.

Si inizia martedì 1 maggio con “Abracadabra Show” del Mago Goldman, che torna al Moderno dopo il successo dell'ultima edizione del Festival della Magia: spettacolo e meraviglia assicurati con gli straordinari trucchi di magia, manipolazione e illusionismo (fascia d'età 9-13 anni).

Domenica 6 maggio vanno in scena “I segreti di Pinocchio” della Compagnia “I formaggini guasti”, narrazione comica fra teatro e fiaba delle avventure del celebre burattino (fascia d'età 6-11 anni).

Domenica 13 maggio protagonista sarà la danza, anch'essa ispirata a una delle favole più note e apprezzate dai bambini: sul palco del Moderno arrivano gli allievi della scuola di danza “DanzArte” di Agliana con “Cenerentola tra danza e fiaba”, rivisitazione in chiave coreutica della storia di Cenerentola (fascia d'età 5-8 anni).

La rassegna si chiude domenica 20 maggio ore 16.30 con “Gino il Re”, avvincente e colorata “favola contemporanea” con Francesco Dendi ed Edoardo Nardin della compagnia FactoryTAC (fascia d'età 4/7 anni).