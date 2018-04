Alla biblioteca San Giorgio si parla di disturbi dell'apprendimento

I disturbi specifici dell’apprendimento interessano una parte non insignificante della popolazione italiana, circa il 3 per cento, eppure sono poco conosciuti. In parte alcuni deficit di diagnosi, in parte la paura di incorrere in pregiudizi portano molti a nascondere le difficoltà a scrivere, leggere o fare calcoli.



Queste le considerazioni alla base dell'incontro programmato dalla biblioteca San Giorgio per mercoledì 18 aprile alle 17 in sala Bigongiari, dal titolo “Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA): tutta la verità”, a cura della psicologa Sara Corsini, in collaborazione con Appt (associazione psicologi psicoterapisti Toscana).



L'incontro è a ingresso libero senza necessità di prenotazione.

Fonte: Asl