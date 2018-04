Traffico in tilt a Pistoia sud per i lavori sulla tangenziale

Momenti di passione ieri mattina per gli automobilisti a Sant'Agostino e Pistoia sud.

I lavori sulla tangenziale est dalla rotonda di via Toscana fino agli svincoli per via Sestini, che andranno avanti per due mesi, hanno infatti costretto gli automobilisti a evitare la strada principale di accesso a Sant'Agostino, divenuta impraticabile e a riversarsi su via Erbosa e via Bonellina.

Il risultato è stato che si sono formate lunghe code sul ponte dell'Arca e in via Fermi.