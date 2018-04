Ad Agliana un incontro aperto a tutti sul tema del bullismo

Il Comitato dei Genitori “I.C.S. B. Sestini” di Agliana, nell’ambito del Progetto Provinciale “Genitori in Formazione…Permanente!”, informa del nuovo ciclo di incontri rivolti ai ragazzi/adolescenti, rientrante nel progetto: “Essere Genitori Oggi”.



Venerdì 6 Aprile alle ore 21, presso il Centro di Accoglienza Santa Teresa di Calcutta in Via Matteotti ad Agliana, la Dott.ssa Stella Cutini e la Dott.ssa Federica de Santis tratteranno il tema del bullismo.

Il bullismo e il cyber-bullismo danneggiano la società in modo devastante, sfavorendo lo sviluppo sociale ed economico, alimentando l’aggressività, la criminalità e la delinquenza.



Il bullismo è un malessere sociale fortemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra adolescenti e giovani, ma sicuramente non circoscritto a una particolare categoria né sociale né tantomeno anagrafica.



Il bullismo si evolve con l’età, cambia forma, ed in età adulta lo si ritrova in tante, troppe prevaricazioni sociali, lavorative, familiari.



Questi incontri, rivolti a tutta la cittadinanza e modulati in modo specifico per adolescenti e ragazzi forniscono strumenti per la prevenzione, alla base della quale c’è la promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza..



La nostra responsabilità di genitori, in qualità di tutori/responsabili dei minori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, amministrative e parrocchiali, ci obbliga a farsi portavoce di alcuni valori che possono aiutare a prevenirlo: promuovere la conoscenza reciproca, favorire l’autostima dei ragazzi, la crescita, insegnare l’apertura verso la diversità e il rispetto degli altri, insegnare ad affrontare i conflitti invece di negarli, spiegare l’importanza del rispetto, delle regole e della convivenza condivisa.



Ingresso libero e gratuito.



Con il Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Agliana, Quarrata e Montale.



Per informazioni: Angela Nesti 328.7060453