Al via “VininSala”, la prima degustazione enologica de La Sala

Domenica 8 Aprile è “VininSala”: la prima degustazione enologica de La Sala: un evento unico, nel centro della città, alla scoperta di oltre 100 vini di 40 produttori indipendenti toscani. I vignaioli, dalle 11 alle 20, saranno ospiti dei locali de La Sala, dove sarà possibile degustare i molti prodotti enologici.

L’evento in collaborazione con FIVI Toscana - Vignaioli Indipendenti Toscani si svolgerà dalle 11 alle 20 in Piazza dell’Ortaggio, Piazza della Sala, Via del Lastrone, Via Sant’Anastasio, Via del Cacio, Via dei Fabbri, Via Castel Cellesi, Via di Stracceria.

Un percorso enologico dove i locali aderenti all’iniziativa ospiteranno due vignaioli indipendenti toscani, i quali presenteranno ciascuno 2 o 3 etichette. Costo di ogni singola degustazione € 2,50, 5 degustazioni € 10,00 (una in omaggio).

Ogni utente potrà scegliere dove fare la propria degustazione enologica di volta in volta, acquistando le "card degustazione" alla cassa centrale dell'evento (Piazza della Sala - presso Pozzo del Leoncino).

Per ogni degustazione acquistata, verrà data una card, nel caso in cui l'utente compri 5 degustazione, ne pagherà 4 e ne avrà una in omaggio.

Alla Cassa sarà consegnato un Calice e il suo porta-calice a seguito di un deposito cauzionale di 5€.

I locali de La Sala saranno aperti con orario continuato per offrire pranzo e/o cena nelle modalità e caratteristiche del locale stesso.

Nel corso della giornata si svolgeranno anche momenti di confronto sui temi legati al vino.

L’evento è organizzato dal Comparto Sala con il Patrocinio del Comune di Pistoia, sostenuto da Confcommercio e reso possibile grazie al contributo di Zona e Italiana Assicurazioni.



Per maggiori informazioni www.lasalapistoia.it o la pagina Fb La Sala

Lista locali aderenti e produttore abbinato

§ ATTITUDE PLUS + L'ALCHIMISTA - Diegale (LI)

§ BONODINULLA

o Il Molinacio di Montepulciano (SI)

o Mulini di Segalari (LI)

§ COVO BUKOWSKI

o Le Cinciole (FI)

o Il Rio DI Cerrini (FI)

§ CAFÉ LE BLANC

o Podere Nannini (FI)

o La Querce (FI)

§ FIASCHETTERIA LA PACE

o Agrisole ssa (PI)

o Azienda Agricola Marco Benvenuti (GR)

§ HENGOVER

o De Vinosalvo Vignaioli (GR)

§ IL VINAINO DEL MEDIO

o Podere di Pomaio Green Winery (AR)



§ I SALAIOLI

o Pomona (SI)

o Azienda Agricola Celestina Fé (GR)

§ LA BOTTEGA DELL'ARTE

o Fattoria delle Ripalte (LI)

o Podere Cianfanelli (FI)

§ LA DEGNA TANA

o Forgiardita (SI)

o Podere Ranieri (GR)

§ LA FABBRICA DEL GELATO

o Speciale Gelato al Vino

§ LA MACELLERIA

o Agricola La Svolta (FI)

o Az. Agricola Casale (FI)

§ LA NICCHIA SULLA SALA

o Agricola Carlini (LI)

§ LA SALETTA

o Podere Querceto (FI)

o Soc. Agricola La Doccia di Vinci s.s. (GR)



§ LOCANDA DEL CAPITANO

o Acquabona (LI)

o Fattoria San Vito (PI)

§ RACY MOOD

o Le Verzute (SI)

§ RUST FACTORY

o Tenuta Mariani (LU)

§ TAVERNA GARGANTUÀ

o Istine (SI)

o Podere Riparbella (GR)

§ VORONOI

o Podere Fedespina (MS)

o Terre a Mano, Fattoria di Bacchereto (PO)