E' stata l’Austria a conquistare il Pinocchio d’Oro e il “Trofeo Giancarlo Guidi” come miglior nazione 2018. Pinocchio d’Argento e di Bronzo sono andati agli azzurri dei Team Italia A

Il circuito nazionale Kinder+Sport, riservato agli under 14, si è chiuso a Caserta regalando alla Chiti Scherma alcune belle soddisfazioni.

L’atleta della Chiti Scherma ha portato a casa una vittoria di grande prestigio soprattutto perchè sul suo cammino ha superato tutte le più importanti rappresentanti della categoria, comprese alcune atlete con le quali aveva in passato trovato difficoltà

La supernovità dell’edizione 2018 è già stata svelata: da quest’anno le porte dell’evento cicloturistico più partecipato in Toscana si apriranno anche a tutti gli appassionati della mountain bike. Per loro verrà allestito uno spettacolare tracciato di 54 km tra panorami e il fresco delle foreste, attraverso sentieri e sigle track

La Montagna Pistoiese dal 17 al 24 marzo ospita le giovani promesse dello sci alpino in occasione delle Finalissime 2018 dell’evento per ragazzi tra i più prestigiosi al mondo. In programma otto giornate di gare, eventi, divertimento e l’immancabile Villaggio di Pinocchio.