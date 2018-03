Iniziati i lavori di potatura degli alberi di viale Montalbano

Con la bella stagione sono iniziati i lavori di manutenzione del verde cittadino.

Gli interventi, iniziati questa settimana, si sono concentrati sul viale Montalbano, la porta di ingresso della città, dove sono stati potati gli alberi che adornano il viale: si tratta prevalentemente di piante di Frassino e Orniello, che grazie alla potatura acquisteranno più vigore e miglioreranno anche da un punto di vista estetico, andando ad assumere un aspetto più ordinato.

Una volta concluso l’intervento sul viale Montalbano, gli interventi di cura delle alberature si sposteranno su via Vittorio Veneto, caratterizzato dalla presenza di una trentina di tigli di grandi dimensioni. Tempo permettendo, i lavori su via Vittorio Veneto potranno iniziare a partire della prossima settimana.

I lavori riprenderanno poi in autunno in altre vie cittadine. Parallelamente alla manutenzione delle alberature, il Comune si sta occupando della cura e pulizia degli spazi verdi e delle aiuole.