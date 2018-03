Argine della Brana eroso dalle piogge, chiuse due strade a Badia a Pacciana

Da stamani venerdì 23 marzo via Lungobrana e via del Mosino (nel tratto dalla località Il Mulo a via di Garcigliana) a Badia a Pacciana sono chiuse al transito. Il provvedimento si è reso necessario a seguito degli ultimi eventi di piena del torrente Brana, causati dalle abbondanti piogge, che hanno provocato erosioni dell'argine che costeggia via Lungobrana e del Mosino, situazione che non permette la circolazione dei mezzi in condizioni di sicurezza. Per tutelare, quindi, l'incolumità degli abitanti e di chiunque percorra in auto o a piedi queste due strade, è stato necessario vietare il transito fino a che non saranno conclusi gli interventi di sistemazione delle sponde del corso d'acqua.



“L'argine del torrente Brana, dopo le ultime piene, è molto eroso – spiega l'assessore all'assetto idrogeologico e ai lavori pubblici Alessio Bartolomei – e di conseguenza la strada costruita nell'Ottocento nell'alveo del torrente non è più sicura. Il genio civile della Regione, che ha competenza in materia idraulica, ha chiesto al Comune di vietare la circolazione nelle due strade a tutela della pubblica incolumità, provvedimento che abbiamo adottato immediatamente stamani.

Adesso dovrà partire tutto l'iter per dare il via ai lavori di consolidamento delle sponde del corso d'acqua, solo così la circolazione tornerà a essere sicura. Siamo dispiaciuti e consapevoli del disagio che abitanti e attività produttive della zona dovranno sopportare, proprio per questo motivo il Comune è impegnato a seguire la procedura, che porterà ai lavori, affinché abbia inizio nel più breve tempo possibile”.



Le vie Lungobrana e del Mosino sono due strade utilizzate dagli abitanti della zona per raggiungere il comune limitrofo di Agliana. Pertanto chi deve raggiungere Agliana potrà farlo da via Toscana.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso e di indicazione della chiusura delle strade e del percorso alternativo per raggiungere Agliana.

Fonte: Comune di Pistoia