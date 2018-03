Un incontro sul tema "Moda e tendenze: i giovani alla ricerca del proprio sé"

Martedì 13 Marzo alle ore 21 presso la Scuola Primaria Gianni Rodari di Agliana la Dott.ssa Giusy Incardona tratterà il tema “Moda e tendenze: i giovani alla ricerca del proprio sé”.



Come noto gli adolescenti sembrano “fatti con uno stampo”, sembrano tutti uguali: tutti molto simili nel modo di apparire, di comportarsi, sembrano identici. Chi non segue la moda, in certi casi “Non viene considerato”, e viene automaticamente ritenuto “Sfigato”, pertanto viene escluso, allontanato dal gruppo/branco.



È terribile pensare che un ragazzo che segue i propri ideali, le proprie idee, sia preso in giro e criticato dai coetanei, anche dagli stessi amici e venga considerato “Il Diverso”.



Tra i ragazzi c’è la paura di essere messi da parte, aumenta la consapevolezza di essere abbandonati ed esclusi dal proprio gruppo, per cui ci si atteggia in modo improprio, pur di essere sostanzialmente stimati, considerati, voluti, accettati.



Non dimentichiamo che queste insicurezze si ripercuotono anche sull’uso di alcool e fumo, si… perché se nel gruppo fumano e bevono anche i nostri figli si devono adeguare….sono mode!!!



La dott.ssa Giusy Incardona ci parlerà di come affrontare da genitori l’insicurezza dei nostri figli, dando indicazioni su come renderli forti e immuni da tutto ciò che può essere status symbol e mode della nostra società da non seguire…



Ingresso libero e gratuito.



Con il Patrocinio di Azienda USL Toscana Centro, Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Agliana, Quarrata, Montale e Montemurlo.



Per informazioni: Angela Nesti 328.7060453