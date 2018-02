Sabato un convegno sull'inquinamento da polveri sottili nel Comune di Pistoia

Sabato 17 febbraio, dalle 10 alle 13, nella sala Maggiore del palazzo comunale si terrà un convegno sul tema “Inquinamento da polveri sottili nel territorio del Comune di Pistoia – Criticità e strategie”.

Il convegno, organizzato dall'ufficio ambiente del Comune di Pistoia nell'ambito delle attività di informazione ed educazione ambientale come previste nel Piano di azione comunale per il risanamento della qualità dell'aria PAC 2016-2020 (https://www.comune.pistoia.it/8724), è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.



All'appuntamento gli esperti di Lamma, Arpat e Università di Firenze illustreranno studi sviluppati sulla tematica, con l'obiettivo di descrivere il quadro ambientale della qualità dell'aria a Pistoia, con particolare riferimento al sistema di rilevamento e alla relativa interpretazione dei dati, motivando tra l'altro la rappresentatività della centralina di Montale anche per il territorio pistoiese.



La Regione illustrerà il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA), contenente sia gli indirizzi per le amministrazioni comunali che gli interventi regionali per l'attuazione delle politiche di risanamento della qualità dell'aria.



L'intervento conclusivo del Comune avrà l'obiettivo di illustrare le azioni concrete avviate e programmate dall'Amministrazione comunale attraverso il Piano di azione comunale per il risanamento della qualità dell'aria PAC 2016-2020 con l'intenzione di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.



In dettaglio interverranno Furio Forni della Regione Toscana su “Il quadro normativo, la DGRT 1182/2015, il Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA), la gestione degli episodi acuti di inquinamento”. Seguirà Giorgio Bartolini del Lamma su “Aspetti macro e microclimatici dell'area pistoiese e cenni al sistema di previsione meteo dell'indice di criticità per PM10”. Bianca Patrizia Andreini di Arpat relazionerà su “I dati di qualità dell’aria e la rappresentatività spaziale della centralina di Montale”.

Poi sarà la volta di Franco Lucarelli del dipartimento di fisica e astronomia dell'Università di Firenze e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per spiegare “Il contributo delle diverse sorgenti di emissione-risultati degli studi scientifici (progetti AIRUSE e PATOS2)”. Infine Ilaria Baldi e Valentina Corsini dell'ufficio ambiente del Comune di Pistoia chiuderanno la mattinata di studio con “Il Piano di azione comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell’aria 2016-2020”.





Seguirà un dibattito moderato e coordinato da Furio Forni (responsabile qualità dell'aria e inquinamento acustico della Regione Toscana) nel corso del quale chiunque potrà fare domande o richiedere approfondimenti specifici agli esperti di settore.

Le informazioni sulla tematica qualità dell'aria sono riportate sulla pagina del sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/9110.