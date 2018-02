Commercio, pubblicato il bando per partecipare al mercato di Reutlingen

Entro le 13 di martedì 20 febbraio è possibile presentare la domanda per accedere alla selezione per la partecipazione di sedici imprese alla mostra mercato Toskanischer Markt che si svolgerà dal 13 al 15 aprile a Reutlingen (Germania).



Possono aderire le imprese della provincia di Pistoia che operano nei settori dell’agricoltura, silvicoltura, pesca e delle attività manifatturiere, compreso l’artigianato artistico e tradizionale del territorio.



Il bando e la modulistica per la partecipazione sono scaricabili nel sito del Comune di Pistoia https://www.comune.pistoia.it/



Come ogni anno, l’iniziativa intende promuovere la conoscenza delle tipicità agroalimentari pistoiesi nell’ambito dei rapporti di amicizia e collaborazione instaurati fra le due città.



Le domande, redatte sull’apposito modello e corredate da una scheda tecnica, dovranno pervenire esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune in via Pacini 24 (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13), oppure potranno essere inviate in formato pdf, con firma digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) comune.pistoia@postacert.toscana.it.



Le richieste pervenute verranno selezionate da un comitato di valutazione che provvederà a stilare una graduatoria delle sedici imprese ammesse a partecipare alla mostra mercato e ad assegnare gli spazi espositivi messi a disposizione dalla città di Reutlingen.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare Luigi Pulcini del Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al numero 0573371554 o per e-mail all’indirizzo l.pulcini@comune.pistoia.it