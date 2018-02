Ufficio albi del terzo settore: da martedì la sede si trasferisce in via dei Macelli

Da martedì 6 febbraio l'ufficio degli albi del terzo settore si trasferirà in via dei Macelli 11/C da Via Capitini 7 alle Fornaci.

Associazioni di volontariato e di promozione sociale e cooperative sociali devono presentare le domande di iscrizione nel comune in cui l'organizzazione ha la propria sede legale.

La modulistica utile per una nuova iscrizione e/o per la revisione annuale è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.pistoia.it area tematica-turismo-albi regionali terzo settore.

Una volta completato, il modulo potrà essere inviato tramite posta tradizionale all’indirizzo Comune di Pistoia, Piazza Duomo 51100 Pistoia; tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune, via Pacini 24, da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a Serena Marino 0573 371414 (per recarsi in ufficio chiamare per prendere un appuntamento) o scrivere agli indirizzi s.marino@comune.pistoia.it; terzosettore@comune.pistoia.it.

Dal primo gennaio 2016, a seguito della legge regionale 22/2015, la delega regionale relativa alla gestione dei Registri e degli Albi del Terzo Settore (Associazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e cooperative sociali) è passata dalla Provincia al Comune capoluogo.

L’attività è rivolta a tutte le Associazioni e Cooperative presenti sul territorio della provincia di Pistoia che rispondono ai requisiti delle normative nazionali e regionali in vigore.