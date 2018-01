All'azienda agricola Marini Giuseppe degustazione di vin santo all'apertura dei caratelli

Sarà dedicata alle prospettive di crescita dell'Enoturismo, la 14° edizione di “Vin Santo è” che tornerà sabato pomeriggio all'azienda Marini di via Sestini.

Nata dalla voglia di Giuseppe Marini e della sua famiglia di valorizzare la gemma più preziosa del proprio lavoro di produttori vitivinicoli, l'inziativa “Vin Santo è” è l'unica degustazione in cui produttore e consumatore assaggiano insieme il prodotto, tra l'emozione e anche i rischi del bello della diretta.

La manifestazione cresciuta negli anni è ormai un appuntamento atteso tra gli appassionati di vino e di un mondo “slow” per scelta a garanzia della qualità dei prodotti enogastronomici. Per questo con le sole prenotazioni, giunte già da tempo, l'appuntamento del sabato pomeriggio ha già quasi riempito la vinsantaia, ha convinto la famiglia Marini a replicare anche la Domenica 14 sempre dalle ore 15 (per prenotarsi si può chiamare lo 0573/451162).



Durante l'apertura dei caratelli, si parlerà insieme ad autorità ed ospiti, dello sviluppo dell'enoturismo. Per chi ha sempre visto in prodotti come Vino, Olio e Vin Santo, grandipotenzialità di traino per l'intero territorio, il 2017 è stato una conferma e un incentivo ad andare avanti su una strada battuta grazie soprattutto alla vocazione all'accoglienza che è nel DNA della famiglia Marini.

Nell'anno di Pistoia Capitale della Cultura 2017, dicono dall'azienda, sono aumentate le comitive, le gite e le visite di enoturisti, che tra i filari e le cantine Marini si sono portati via ogni giorno gustose e genuine cartoline della Toscana meno conosciuta e più vera.



L'edizione 2018 di “Vin Santo è” sarà quindi l'occasione per presentare un nuovo passo avanti in questo senso, con la collaborazione appena nata tra l'azienda, Centro Guide di Pistoia e Pistoia Sotterranea.



Come sempre, hanno dato il proprio patrocinio all’iniziativa Comune e Provincia di Pistoia, Consorzio del Vino Chianti, Col diretti Pistoia, Vini dell’alta Toscana, Movimento Turismo del Vino, Slow Food Pistoia, Fisar Pistoia e TVL.